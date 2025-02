Gracyanne expõe voto em sister no 5º Paredão do BBB 25: 'Não teve empatia'

Maike contou que também irá na policial. "É tipo com a Aline agora. Eu sabia que os moleques iam votar nela e eu preferi mudar a rota agora, mesmo que eu me ferre, do que ficar [votando] no Diego".

Gracyanne pontuou. "Até para falar no Sincerão você fica sem [argumento]... Não tem mais o que falar".

Ela não teve empatia com a dona Delma, não teve empatia com o Diego. Ela sabonetou na segunda-feira, para mim ela é saboneteira. Eu adoro ela, uma coisa é gostar dela e outra é achar ela uma jogadora ruim, neste momento . Gracyanne Barbosa

A sister explicou que seu voto pode mudar na próxima semana. "Semana que vem já não é mais ela, porque vai acontecer outra coisa. Como era o Diogo [Almeida] na semana passada e hoje é ela."

