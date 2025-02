Filha de Chester Bennington revela ser uma mulher trans: 'Melhor decisão'

A filha do saudoso vocalista do Linkin Park se assumiu como mulher trans em agosto do ano passado. "Eu decidi tomar o caminho da felicidade e de ser verdadeira comigo mesma. Eu me assumi como mulher trans, comecei a terapia de reposição hormonal e foi a melhor decisão que tomei na minha vida", escreveu.

Bennington também agradeceu pelo apoio que recebeu depois de sua transição. "Devo dizer que sou muito abençoada de poder fazer isso, assim como tenho uma família e amigos tão solidários. Eu amo cada um de vocês que mostraram nada além de amor e respeito e que me veem como eu realmente sou", disse ela.

Draven ainda agradeceu à sua mãe, Samantha, viúva do astro do rock. "[Amo] especialmente minha mãe, que sempre me amou incondicionalmente. Sou tão abençoada por ser sua filha! Te amo ao infinito e além!", completou.

A artista encerrou o texto dizendo ter encontrado seu amor-próprio. "Com todo amor e apoio que recebi, consegui construir a força que eu precisava para me amar. É por isso que escolhi não mais esconder quem eu sou. Amor é amor", encerrou Draven.

Draven explicou que, por enquanto, seguirá usando seu nome de batismo. Ela também recebeu o apoio da mãe nos comentários do post. "Estou tão orgulhosa de você. Amo você com todo o meu coração e alma. Você é minha pessoa favorita no planeta. Quero que você seja feliz e saudável para sempre", disse a viúva de Chester.