Eliezer rebate críticas após batismo evangélico: 'Deixa que falem'

Nos stories, o influenciador rebateu as críticas. Eliezer abriu uma caixinha de perguntas e um fã disse que ficou "bem triste" com as pessoas falando que eles "só queriam engajamento". Eliezer respondeu que não era para os fãs ficarem tristes.

Não fiquem tristes. Só quem vive o processo entende o que aconteceu ontem. O que espero do fundo do meu coração é que todo mundo um dia viva esse processo. Acho que tudo o que a gente já se propôs a fazer desde o começo do nosso relacionamento sempre vem com esse fardo, com esse comentário que é marketing, engajamento, então esse comentário de fato não diz muita coisa. E vou ser muito honesto com vocês, achei maravilhosa a repercussão, não esperava. Tanta coisa hoje em dia só engaja por ser ruim e ver o nome de Deus engajando é maravilhoso. Deixa que falem.

Eliezer no Instagram