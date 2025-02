Thamiris e João Gabriel tem DR durante festa: 'Você não é criança'

Você deixa entender uma coisa e depois volta atrás. Você, em vários momentos, agiu comigo como se estivesse à vontade, como se não tivesse nada te prendendo. Thamiris

Ela continuou. "Você não é criança, só é mais novo. Você sabe muito bem as suas atitudes e a sua linguagem corporal. Eu estava indo na sua. Em dois momentos, você deu a entender que, na verdade, era muito afetivo e que gente estava trocando afeto. E, para mim, não estava sendo igual para você."

João Gabriel retrucou a sister. "Você entendeu de forma errada. Eu gosto de você pra caramba, te acho gata. Falei para o Maike que você é bonita pra caramba, gente boa. Se eu pudesse eu ficava com você de boa. Mas eu resolvei respeitar a menina que eu estou."

