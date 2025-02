Diego Hypolito é taxado de hipócrita no BBB 25: 'Prometeu, mas não cumpriu'

Mateus lembrou também que Diego nem sempre cumpre as promessas que faz para os colegas. "O Diego já fez algumas hipocrisias aqui, né? Prometeu algumas coisas e depois não cumpriu..."

O irmão de Daniele Hypolito, por sua vez, pareceu incomodado com o rótulo que recebeu do arquiteto. "O que é uma pessoa hipócrita?", questionou ele aos colegas, assim que viu a resposta de Mateus sobre ele ser exibida para toda a casa.

