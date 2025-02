Cantora gospel joga anjos de Maira Cardi fora: 'Crente não pode'

A influenciadora Maira Cardi contou que a cantora gospel Isadora Pompeo visitou sua casa e jogou todas as estátuas e obras de arte com anjos fora. No vídeo em que ela conta essa história, Cardi deixa claro que ela permitiu que a artista removesse as obras de arte.

O que aconteceu?

Maira Cardi contou que sua amiga, Isadora Pompeo, removeu todas as representações de anjos da sua casa. A influenciadora relatou que a cantora apontou que "Crente não pode" ter imagens dessas.