BBB 25: Vilma e Diogo Almeida debatem votos: 'Não adianta proteger a Aline'

A estudante de Nutrição, então, aconselha o filho. "Aí se ela (a Líder Eva) disser que não pode votar, tem que encarar. (...) Por que eu não estou nem falando sobre a Aline, eu estou falando sobre você. Não tem jeito, todo mundo vai em você. Não adianta proteger a Aline", avisou.

É o jogo, tem que estar ligado. (...) Você tem que se defender. Se você começar a defender as pessoas, você vai se ferrar. Se tiver que sair, tem que outro sair, você ficar. Eu acho assim , afirma Vilma.

Os dois observam Aline dançando na pista. A estudante comenta: "Ela não sai, não". O ator diz que, por via das dúvidas, vai sinalizar para a policial militar "se ligar".

Mas ela tem como fazer nada, Diogo. Já pensou se votarem em mim? Eu vou sair, cara. Você está preocupado lá, mas tem nós dois, é isso que eu estou falando. Acorda! (...) Vai eu e você , aponta a sister.

Diogo concorda com a mãe e diz que já conversou sobre isso com ela e os meninos no quarto. "Eu estou te falando que acho que tem que deixar para lá. Não tem que dar toque de nada, ela não é bobinha, ela sabe das coisas", continuou Vilma.

O brother interrompe a conversa e sugere para seguir com o assunto no dia seguinte. "Isso aqui é seu sonho, meu também", declarou o artista. "Isso que estou te lembrando. Para você não entrar em outro mundo. Nosso objetivo é outro", conclui Vilma.