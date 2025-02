BBB 25 teve as semanas mais caóticas desde a estreia; veja o que aconteceu

O BBB 25 (Globo) começou sem grandes acontecimentos. No entanto, apesar de um elenco que, muitas vezes, se mostra com medo de comprometimento e evita conflitos, as duas últimas semanas contaram com intriga entre Diogo e Aline, participantes no Tá Com Nada, Quarto Secreto, treta protagonizada por Gracyanne Barbosa, Castigo do Monstro "raiz" e Prova de Resistência. Confira:

Contragolpe

No início da formação do 3º Paredão, Aline e Vinícius, Anjos da semana, imunizaram Joselma e Guilherme. "Não podemos fugir da responsabilidade de escolher. Nesse momento, fica muito claro quem são as prioridades. [Por isso] escolhemos eles", justificou Aline.