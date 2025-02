BBB 25: Mateus pede perdão a Diego por chamá-lo de hipócrita: Mil desculpas

Ele acrescentou, porém, que se arrepende da opção por Diego e que preferia ter escolhido Diogo Almeida, 40. "Eu imaginei que você fosse ficar chateado na hora que eu coloquei. Depois eu fiquei [pensando]: 'Cara, não deveria ter colocado ele, deveria ter colocado o Diogo'. Porque [sobre o ator] eu teria outros argumentos também."

Na sequência, Mateus suplicou o perdão do ginasta por tê-lo chateado. "Não era você. Eu peço mil desculpas se isso te deixou chateado, não era que eu queria que você ficasse chateado comigo. Por isso eu estou arrependido de não ter colocado o Diogo ali, que era na verdade a principal opção. Desculpa mesmo."

Diego, então, decidiu perdoar o arquiteto e os dois se abraçaram. "Está tranquilo", garantiu o atleta, pondo fim à discussão.

