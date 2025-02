BBB 25: Maike dá investida em Renata, que esquiva: 'Beijar sua boca'

Você, óbvio... Beijar a sua boca , dispara Maike.

A sister ri da situação e o ex-nadador faz piada. "Só falar 'bora' que eu 'boro'", diz ele.

Renata, no entanto, dispensa o brother. "É porque eu não estou mais no momento da vida de só beijar, tipo aleatório", explicou. Ele não se dá por vencido: "E quem disse que eu estou? Eu disse que eu quero, não falei que eu estou".

Não estou nesse momento da vida, ainda mais aqui em um programa com uma exposição dessa. (...) Não sei se a gente se conhece o suficiente , declara Renata.

Maike pede para que Renata o alerte se achar as brincadeiras exageradas. Ela diz que está tudo bem.

Ele, então, insiste mais uma vez. "Estamos no mesmo momento da vida", sugere. "Não sei... e, tipo, você já se relacionou com uma pessoa no programa e tal", retrucou a sister.