BBB 25: Líder Eva indica Mateus

A Líder Eva indicou Mateus no quinto Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A bailarina menciona os atritos que tiveram nas últimas semanas. "Hoje eu vou mandar o Mateus. Acho que já era esperado. Por uma sequência de fatos e acontecimentos que a gente teve aqui na casa, a começar por aquela discussão na festa, por causa de uma frase que se tornou uma grande questão. Em seguida, eu fui colocada no Monstro, um Monstro bem desgastante, pelo Mateus também. Em seguida, teve o Sincerão, que o Mateus me escolheu ali na saboneteira. Depois teve as plaquinhas que ele também tirou a minha cara no Resta Um. E hoje eu recebi três adjetivos dele 'bem carinhosos': fútil, birrenta e rancorosa", concluiu.