BBB 25: Elenco vai para o Tá com Nada pela segunda vez

É a segunda vez em dez dias que o elenco todo é obrigado a encarar o Tá com Nada. No último dia 6 (quinta-feira), a casa toda foi punida depois que João Gabriel, 22, feriu o desafio do 'freeze' para abraçar Gracyanne Barbosa, 41, recém-retornada à casa. O castigo coletivo chegou ao fim dois dias depois, no sábado (8).

Chegou a haver uma terceira ameaça de volta à punição na semana passada, que felizmente não se concretizou. O elenco chegou a se apressar para comer o máximo que pudesse depois de João Gabriel deixar Maike e João Pedro sozinhos no Quarto do Líder, temendo uma nova reprimenda coletiva.

