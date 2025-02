BBB 25: Diego Hypolito se revolta com rótulo de hipócrita dado por Mateus

Gracyanne Barbosa, 41, saiu em defesa de Diego e afirmou que Mateus está errado em enxergá-lo assim. "[Ser hipócrita é] enxergar uma coisa no outro que você não vê [em si mesmo]. Você não tem nada de hipócrita. Nada! Você bate no peito para defender o que pensa, sem pensar nas coisas que os outros vão dizer."

Mesmo assim, Diego admitiu estar chateadíssimo com o rótulo que o Monstro da semana lhe deu. "Não estou triste, estou p*to! Ontem na festa, ele [Mateus] estava me abraçando. Se tinha algo a me dizer, teve oportunidade."

