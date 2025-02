BBB 25: Diego Hypolito se queixa de 'perseguição': 'Escuto coisas absurdas'

Diego alegou que não aguenta mais ouvir qualificativos negativos sobre si dentro do confinamento. "Eu fui colocado como mentiroso diversas vezes, aqui fui colocado com muitos adjetivos. Eu fui julgado 100% por coisas que as pessoas não viram sobre mim. Por mais que seja um jogo, eu tenho coração!"

Mateus compreendeu o desabafo do amigo e, mais uma vez, pediu perdão por tê-lo taxado de 'hipócrita' no Confessionário. "Eu acho que não soube dosar ali na hora, o adjetivo... Tô muito frustrado comigo mesmo por ter feito isso com você."

