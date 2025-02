BBB 25: Daniele recusa pedido de Diego para ouvir Mateus: Perdeu uma aliada

Ela afirmou que não sabe se será capaz de ter um diálogo com o arquiteto depois do acontecido. "Eu, como irmã, me desculpa, tô muito estressada! Se eu estiver calma, eu converso com ele. Se eu não estiver calma, eu só vou ouvir."

Daniele acrescentou ainda que não pretende voltar atrás em seu posicionamento de negar qualquer apoio a Mateus dali em diante. "Sou uma pessoa muito firme no meu posicionamento. Posso falar pouco, mas sou muito firme naquilo que falo. E já tinha falado: 'Não vou falar e ele perdeu uma aliada'. Perdeu uma pessoa que poderia jogar com ele para ajudá-lo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas