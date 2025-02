BBB 25: Aline questiona Vinícius sobre voto: 'Vai ter que escolher'

O brother, por sua vez, diz que não vota nos gêmeos. Aline, então, analisa: "Eles não votam em Gra, pelo menos agora".

Você vai ter que escolher, ou eu vou, ou outra pessoa vai , dispara a baiana.

O produtor de eventos afirma que, nesse caso, irá optar em salvar a antiga dupla.

Eu não vou dizer para você em quem você votar, e nem gostaria que você me dissesse em quem eu tivesse que votar. Vamos ver isso de acordo com a dinâmica, com o que está acontecendo. E se eu precisar salvar você, eu já ter uma ideia do que fazer , reflete Aline, por fim.

BBB 25 - enquete UOL: o relacionamento com Diogo pode atrapalhar o jogo de Aline? Sim, ela está cega de amor Reprodução/Globoplay Não, ela pode estar jogando Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo