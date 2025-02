Atriz de Chiquititas expõe dificuldades financeiras: 'Tive que ser forte'

Tudo se apertou para mim e culminou para o pior. Tive que ser forte para não tomar atitudes drásticas e ir contra meus princípios. Isso sujaria a minha imagem.

-- Raissa Chaddad

Atriz destacou que precisou se reestruturar profissionalmente para reequilibrar as finanças, e afirma que o momento de dificuldade serviu como "aprendizado". "Aprendizado do que quero transmitir sobre a minha imagem e de que devo estar a par de tudo que acontece na minha carreira. Hoje, fico no pé de quem trabalha comigo sobre a administração, quais são as dívidas que preciso pagar e quanto tenho. Tenho uma visão diferente da que eu tinha quando eu era novinha e sinto que as coisas voltaram a fluir dessa forma".

Raissa Chaddad participou dos elencos de "Chiquititas" (2013-2015) e "As Aventuras de Poliana" (2019-2020), ambas no SBT.