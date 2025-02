Andressa Urach movimenta web após foto com youtuber: 'Essa semana tem'

Andressa Urach, 37, movimentou as redes sociais nesta madrugada ao compartilhar uma foto ao lado do youtuber flamenguista Fernando Gil. Há semanas, ela havia convidado ele para gravar vídeo de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Urach publicou uma foto com Gil durante uma festa no Rio de Janeiro. "Veio no Baile do Presidente atrás de mim. Essa semana tem ferro nela", escreveu a influenciadora.