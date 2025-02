'Dois ídolos': Alessandra Negrini posa com Memphis Depay e Jorge Ben Jor

A atriz Alessandra Negrini, 54, compartilhou neste domingo uma sequência de fotos ao lado do novo jogador do Corinthians, Memphis Depay, e do cantor Jorge Ben Jor.

O que aconteceu

Atriz compartilhou foto tietando os astros. "Bonito ver os dois ídolos juntos! Quem é, é!", escreveu ela em legenda. Além das fotos ao lado dos ídolos, ela também compartilhou uma imagem dos dois conversando entre si.

Memphis completou 31 anos na sexta-feira (14). O astro holandês começou os trabalhos logo após o clássico contra o Santos. A festa teve participação de Jorge Ben Jor.