'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 17 a 22/2

Jão fica furioso com Cacá. Marco e Violeta ficam juntos. Miranda mente para explicar a origem dos anabolizantes para Rafa. Madalena e Matias encontram Cida e Sidney. Silvia se preocupa com sua relação com Jão. Doralice vai à casa de Tereza falar com Osmar. Edson, Rosana e Nando voltam do hospital. Sidney conta para Jão que viu Madalena com Matias. Violeta pensa em como contar para Cacá sobre o exame de DNA. Rafa conta para Silvia sobre os anabolizantes de Miranda. Jão questiona Madalena sobre Matias. Gerson repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Osmar se acerta com Violeta. Marco inventa uma desculpa para Gerson. Jão afirma a Madalena que sente ciúmes dela com Matias. Gerson faz uma visita surpresa para Osmar e Violeta. Moreira consola Ana Lúcia. Osmar se anima ao saber que Jô o ajudou com o seu plano. Tati teme pela apresentação de Jin no programa de TV. Silvia tem uma conversa séria com Miranda. Edson vai à casa de Neuza falar com Cacá. Jão dá seu depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Sidney ouve Madalena declarar seu amor por Jão para Cida e conta para o amigo. Um antigo jardineiro da casa de Gerson fala com Marco sobre sua mãe. Edson faz um convite para Cacá.

Sábado, 22 de fevereiro

Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe. Jão se preocupa ao saber que Edson levou Cacá para sua casa. Violeta tenta falar com Cacá. Violeta vai à casa de Neuza atrás de Cacá. Jin confessa para Madalena que teme se encontrar com Hana. Chega o dia da apresentação de Jin no programa de TV. Gerson fica furioso ao flagrar Roxelle e Jô conversando. Cacá afirma para Jão que não deixou o emprego por culpa de Violeta. Marco fala o nome de sua mãe para Belisa, e ela tem uma lembrança sobre a mulher. A produção do programa leva Hana ao encontro de Jin. Osmar pensa em fazer uma revelação para Madalena. Edson e Jão chegam para falar com Violeta sobre Cacá.

