BBB: Vilma questiona Diogo sobre comportamento de Aline: 'Chora e ri'

Na casa do BBB 25, um momento chamou a atenção de Vilma, mãe de Diogo. Durante uma conversa com o filho, Diogo Almeida, ela demonstrou preocupação com as reações de Aline.

O que houve

Intrigada, Vilma questionou. "Fica ligado na Aline, porque ela chora, ela ri ao mesmo tempo. Será o que é isso? Tem que ver o que é", disse o filho.