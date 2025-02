Viih Tube e Eliezer são batizados em igreja evangélica: 'Nascemos de novo'

Viih e Eliezer ainda citaram a recuperação do filho, Ravi, que teve complicações logo após o nascimento e chegou a ser internado na UTI. "Obrigada pelo que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você", disseram os ex-BBBs.

Famosos, amigos e seguidores celebraram a decisão do casal e deixaram seu apoio. "Preparem-se para viver o novo de Deus", escreveu o ex-BBB Bil Araújo. "Glória a Deus", disse Gil do vigor. "Amém, amigos", reagiu Lucas Rangel. "Ai, que lindo, amiga! Tô emocionada. Que Deus use vocês muito como instrumento!", comentou uma seguidora.