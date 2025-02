Velório de Cacá Diegues: famosos se despedem de cineasta

O velório do diretor Cacá Diegues acontece, neste sábado (15) na sede da Academia Brasileira de Letras, no RJ. Amigos e admiradores do cineasta, como Gilberto Gil, Pedro Bial, Gloria Pires e até o prefeito do Rio, Eduardo Paes, compareceram à cerimônia.

Conhecido por filmes como "Xica da Silva" e "Deus é brasileiro", Cacá Diegues morreu na sexta-feira (14) aos 84 anos, devido a complicações durante uma cirurgia. O corpo do cineasta será cremado após o velório.