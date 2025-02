Amiga de Wanessa se pronuncia após ser fotografada com Dado Dolabella

A atriz Renata Brás, amiga de Wanessa, se pronunciou após ser fotografada em piscina de um hotel no Guarujá, litoral de São Paulo, com Dado Dolabella.

O que aconteceu

A atriz explicou que convidou o ator para viajar com ela e seu namorado, Fabrício, para dar uma força a ele após o fim do relacionamento com Wanessa. 'Wanessa sabe que estava dando essa força para ele, me disse 'me ajuda aí que a gente vai resolver [os problemas do ex-casal], se não resolver, beleza'", disse em entrevista à Quem. As fotos foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

Renata ainda disse que na noite em que Dado e Wanessa se desentenderam, o ex-casal iria ver a peça Brilho Eterno, que ela faz com Reynaldo Gianecchini. "No dia Wanessa me ligou e disse 'não vou mais, me desculpa, aconteceu um imprevisto' e foi isso. Eles tiveram o problema deles e não cabe a mim falar o porquê. Não sou eu que vou dizer o motivo".