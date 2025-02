Rodriguinho conta por que ficou sentado em shows no BBB: 'Não desrespeitei'

E eu sei. Eu já fui convidado para ir em outras edições e não deu certo, como cantor. E eu sabia quais eram as regras para estar lá cantando. Tanto eu sabia dessas regras, que essa última vez que fui, eles nem me falaram as regras.

Sei que eu não posso trocar olhar, eu sei que eu não posso trocar ideia, eu sei que eu não posso cumprimentar um e não falar com outro, senão a cabeça vai explodir. Só que estou desse lado de cá.

Rodriguinho

O convidado de Chico Barney detalhou sua postura em alguns shows na casa, explicando que essa é sua maneira de curtir em qualquer lugar.

Eu já entro lá sabendo que é assim com todo mundo. Aí no primeiro show, Menos é Mais. Pô, legal. No primeiro show, fiquei na frente do palco vendo Menos é Mais. Eu dancei, até porque era o primeiro show.

O segundo show foi Soweto. Fiquei lá, dancei também. No terceiro show. Todos, todos. Foi um ou outro ali que fiquei sentado, que eles me pegaram pra Cristo. Mas, assim, são meus amigos, sacou? São meus amigos. Eu não fico pulando na frente dos meus amigos, cara. Que loucura é essa? Tipo... O Thiago tá ali, o Thiago estava em casa dez dias antes de entrar no BBB.