Marido de Hillary Duff faz moda contra Kanye West por polêmica com suástica

Matthew Koma, músico marido de Hillary Duff, criou uma camiseta em resposta à vendida por Kanye West com uma suástica. A peça de roupa diz: "Fuck Ye", algo como "foda-se Ye", em referência à maneira como o rapper quer ser chamado.

O que aconteceu

Koma compartilhou no Instagram que está vendendo camisetas que dizem "F—- YE" em resposta aos recentes discursos antissemitas do rapper e tentando vender uma camiseta com uma suástica estampada.

"Ei, eu também posso fazer uma camiseta - link na bio, todos os lucros vão para a instituição de caridade Blue Card Holocaust Survivor", escreveu. A instituição de caridade fornece suporte financeiro para sobreviventes do Holocausto em necessidade. As camisetas variam de tamanhos S a 3XL e custam US$ 20, cerca de R$ 113,912 na cotação atual.