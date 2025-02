Kevyn Major Howard, ator de 'Nascido para Matar', morre aos 69 anos

Com Matthew Modine ele construiu uma longa amizade após trabalharem juntos em "Nascido para Matar". Eles conversaram por telefone pouco antes da morte de Kevyn, de acordo com sua família.

Além do entretenimento, Howard fundou a fundação 'Fueled by the Fallen', que homenageia militares e vítimas do 11 de setembro por meio de carros de corrida memoriais. A iniciativa também oferece bolsas de estudo para filhos de heróis falecidos.

Kevyn deixa a esposa, Tiffanie, a enteada Kayla, airmã Kim e o irmão Kelsey.