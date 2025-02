BBB: João Gabriel revela que Thamiris quis beijá-lo e avisa: 'Tenho mulher'

A interação virou motivo de brincadeira entre os brothers. João Pedro entrou na conversa e começou a zoar João Gabriel, que logo cortou o amigo: "Não viaja, não. Eu tenho mulher lá fora". Maike também entrou na provocação, mas João Gabriel garantiu que não pretende ficar com ninguém dentro da casa.

Mais cedo, antes da conversa entre os brothers, Thamiris já havia admitido que estava flertando com João Gabriel. Em papo com Mateus, a sister desabafou sobre a situação e lembrou que o brother mencionou ter alguém especial fora do confinamento. "Ou eu estou ficando maluca ou eu sou idiota", disse Thamiris, demonstrando dúvidas sobre a postura de João Gabriel.

