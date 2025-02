Indicado ao Bafta, ator com doença rara responde comentário maldoso

Adam Pearson, indicado a Bafta pela atuação em "Um Homem Diferente", rebateu comentários maldosos sobre sua aparência. O ator de 40 anos tem neurofibromatose, uma doença rara.

O que aconteceu

Um usuário do X (ex-Twitter) atacou Pearson, ao compartilhar uma foto do plano de assentos que mostra o ator ao lado de Camila Cabello e escreveu: "Isso é realmente muito assustador, eu não iria ao evento se eu fosse Camila". Com o Bafta acontecendo neste domingo (16), alguns detalhes sobre a cerimônia começaram a surgir online, como fotografias do plano de assentos do evento.

O ator revidou e escreveu: "Felizmente, para todos, você não é Camila e — mais importante — não foi convidado. Então, de mim, Adam Pearson, diretamente para você, leve suas opiniões sem sentido para outro lugar, pois tenho EXATAMENTE zero tempo para suas bobagens anônimas e capacitistas."