Suposto filho de Gugu contesta DNA; advogados explicam futuro da disputa

Defesa do empresário levanta a hipótese de que Gugu não seria filho biológico de Maria do Céu, o que poderia impactar o processo de herança. Os advogados alegam que o comunicador seria, na verdade, herdeiro de Germana Morais ou Antônio Augusto Morais — tios do apresentador. A história foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline.

Herança

Gugu Liberato ao lado dos filhos, João Augusto, Marina e Sofia Imagem: Divulgação

Cinco anos após a morte do comunicador, a família chegou a um consenso sobre a divisão da herança — avaliada em cerca de R$ 1,4 bilhão. A informação foi divulgada em dezembro de 2024, durante o Fantástico (Globo).

Gugu morreu em 2019, após um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Em testamento, ele deixou 75% do patrimônio para os filhos, João Augusto, Sofia e Marina. Os outros 25% para os cinco sobrinhos.

Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo, não foi mencionada no documento. O fato deu início a uma batalha judicial, com a médica entrando com uma ação pedindo o reconhecimento de união estável.