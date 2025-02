'Grande só para ver': famosas que curtem homem com pênis pequeno ou médio

Pau grande é bonito, para olhar não tem coisa mais linda. Visualmente é bem bonito, sensorialmente acho que tem ser médio para grande.

-- Juliette no Surubaum

Marina Sena

Marina Sena Imagem: Reprodução/Instagram

Adepta de sexo anal, Sena já falou que prefere homens com pênis de pequeno para médio para a prática por trás. "Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele", declarou no Surubaum.

Marina Sena ressaltou que muitos homens "não sabem lidar com o pau que têm". Quando esteve no Lady Night, a cantora também opinou que "nem todo pau serve para [dar] o cu".

Luciana Gimenez