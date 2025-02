Gato Preto oferece R$ 50 mil para achar envolvidas em briga com Bia Miranda

A influenciadora afirmou que faria exames para conferir o estado de sua gravidez. "Vamos para o médico, só para ter certeza que a Maysha está bem, ela e a amiga dela tentaram acertar minha barriga".

FAMOSOS: Tentaram bater na Bia Miranda essa madrugada, na porta de uma balada.



Segundo a influenciadora, ao chegar no estacionamento encontrou duas meninas encostadas em seu carro e pediu para que se afastassem, mas acabou sendo confrontada e toda confusão começou.

Parte 2 pic.twitter.com/wzG4jXojSv -- Babados Secreto (@babadosecreto) February 14, 2025

Uma das mulheres envolvidas na briga disse que Bia Miranda estaria mentindo. "Para de ser doida, mulher, não tinha copo, não tinha nada, você chegou nos xingando e quase matou minha amiga, que está no hospital agora em estado grave".

Milena Vick, a outra envolvida na briga, postou um vídeo nas redes para dar sua visão. De acordo com ela, a briga começou com Bia Miranda xingando ela e sua amiga por estarem apoiadas no carro de Gato Preto.

"A gente estava apoiada no carro do namorado dela esperando o uber, ela chegou e começou a gritar: 'O que vocês estão fazendo encostadas no carro do meu marido, suas vagabundas?'".

Milena Vick.