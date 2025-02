'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela de 17 a 22/2

Onofre aceita patrocinar a novela. Raimundo exige que Celeste se afaste de Edu. Vera sugere que Celeste tente um acordo com Raimundo. Érico e Anita confortam Edu. Juliano diz a Clarice que passará a casa de Petrópolis para seu nome. Raimundo demite Vera. Clarice volta para a mansão. Teresa confessa a Alfredo que está sofrendo por conta de Eugênia. Topete pede Eugênia em namoro. Bia sofre um afogamento.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia. Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Bia afirma a Ronaldo que não deseja mais beijá-lo. Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera. Bia sonha com Beto. Vinícius desabafa com Ulisses. Carlito conta para Érico que flagrou Marlene com Juliano. Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Alfredo e Sérgio testam Topete em um programa de TV. Bia beija Beto.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Beto afirma a Bia que ama Beatriz. Beatriz provoca Bia, contando que será atriz. Topete é aprovado por seu patrocinador. Celeste pede que Lígia entregue uma carta para Edu. Beatriz confronta Bia sobre o beijo em Beto. Érico alerta Marlene sobre Juliano. Jacira propõe aliança a Nelson para separar Alfredo de Anita. Bia afirma a Maristela que sabotará a carreira de Beatriz. Bia pede ajuda a Juliano. Anita sofre ao ver Nelson a difamando. Sérgio comunica a Alfredo que sua popularidade despencou. Juliano propõe patrocinar a nova novela, desde que Bia seja a protagonista.

Quinta-feira, 20 de fevereiro