Favoritas ao Oscar, Fernanda Torres e Demi Moore se abraçam em reencontro

Fernanda Torres, 59, e Demi Moore, 62, se reencontraram neste sábado (15), em Londres.

O que aconteceu

As indicadas ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar participaram de uma festa na véspera da premiação BAFTA. As duas representarão os filmes "Ainda Estou Aqui" e "A Substância" na cerimônia deste domingo (16), que é considerada o Oscar britânico.

Fernanda e Demi posaram juntas para as fotos logo na entrada do evento. As estrelas se abraçaram, trocaram muitos sorrisos e mostraram um clima amistoso que vai além da disputa ou qualquer rivalidade pelo grande prêmio do cinema.