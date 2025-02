Fernanda Torres aparece chique em look de R$ 7 mil para festa pré-Bafta

Indicada ao Oscar como melhor atriz, Torres publicou uma foto no espelho. "A caminho da festa da Chanel pré Bafta - Londres", escreveu na legenda.

Bafta 2025

O Bafta 2025 acontece neste domingo (16) e, considerado o Oscar britânico, pode ampliar o reconhecimento internacional de "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme em língua não inglesa —Fernanda Torres não foi indicada ao prêmio de melhor atriz.

No entanto, especialistas avaliam que as chances de o Brasil levar o prêmio são baixas, especialmente diante do favoritismo de "Emilia Pérez" e "Tudo Que Imaginamos Como Luz". Saiba mais.