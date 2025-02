Em BBB morno, talvez os vilões da temporada sejamos nós

É impossível controlar o que o outro pensa de nós (independentemente de BBB), mas, vendo a reação imediata das pessoas, podemos tentar manejar nossas ações para, em alguma medida, interferir na opinião que estão construindo sobre a gente. Há uma fantasia de controle, que traz tranquilidade. Mas e no BBB? Impossível. Não se sabe o que público está pensando, e pode ser uma avaliação muito dura para encarar quando o confinamento acabar.

Imagino que o receio de mergulhar de cabeça no programa seja o motivo de um BBB tão morninho. Chico Barney está revoltado! Essa semana, observou um episódio que resume bem o comportamento do elenco: havia uma série de participantes tirando um cochilo e o Big Boss precisou entrar em ação e acordá-los com um rock bem alto. Não adiantou muito, pois os participantes saíram da cama e foram curtir um solzinho na piscina. E as tretas? E a pegação no edredom? E a briga por ovo?

O campeão do BBB 24, Davi Britto, não demonstrou ter problemas para lidar com julgamentos e se atirou de cabeça em sua temporada. Saiu da casa campeão. Mesmo participantes que não ganharam se tornaram protagonistas de suas edições exatamente por terem a coragem de estar por inteiro no jogo, como Fred Nicácio, Gil do Vigor, Yasmin Brunet, Jade Picon, Key Alves?

O fenômeno do 'cancelamento' tem sido bastante discutido. Será que é possível julgar uma pessoa por uma única atitude sua? Um pensamento equivocado? Por um recorte de sua vida, de alguns meses, cujo comportamento é influenciado por estar confinado em um ambiente estranho, cheio de câmeras e convivendo com desconhecidos?

Abrir mão de viver experiências, sejam elas quais forem, por medo da opinião do outro não é novidade para o ser humano. O receio de ser julgado, porém, não impede que o julgamento aconteça. É claro que estar no reality show mais assistido do Brasil potencializa o temor, mas não me parece a melhor opção deixar de dar vazão aos próprios desejos para tentar evitar o imprevisível.

Tenho a impressão que o maior vilão desse BBB, além do medo, é o espectador que cancela participantes quando não concordam com eles.