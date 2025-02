Comer na casa da Bridget Jones? Sim, mas sem sopa azul no cardápio

Churrasco tailandês

Instalado no andar de cima do The Globe Tavern, um pub de 1872 que fica sob os arcos da London Bridge, o Khao Bird tem pratos vibrantes e deliciosos. Todos os pratos são preparados com ingredientes britânicos sustentáveis e especiarias tailandesas, "que são cultivadas dentro de uma estufa cheia de borboletas na Cornuália", segundo Larsson.

Entre os pratos estão o Gai Yang (frango marinado por 48 horas e assado lentamente na brasa com lemongrass), o Shan Meatballs (almôndegas apimentadas com gordura de toucinho e servidas com pickles tailandês) e uma versão especial do Northerners Hot Dog, um sanduíche de linguiça tailandesa de ervas com conservas e molho picante.

Desde sua inauguração, no fim de 2024, o restaurante tem as mesas disputadas, especialmente com o movimento constante do Borough Market. Mas a conexão com Bridget Jones trouxe um público "novo e curioso", principalmente agora, com o lançamento do próximo filme da franquia, "Bridget Jones: Louca pelo Garoto".

Fachada do apartamento em que morou Bridget Jones nos primeiros filmes da franquia Imagem: Bia Sant'Anna/Splash