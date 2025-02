BBB 25: Quinta Prova do Anjo é de perguntas e respostas; acompanhe

A quinta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) acontece na tarde de sábado (15). Quem vencer imuniza um participante antes do Paredão de domingo (16) e ganha R$ 10 mil.

Como é a prova

A dinâmica, que é de perguntas e respostas, é em duelos de duplas. A ordem de participação das duplas é: João Gabriel e João Pedro, Thamiris e Vilma, Mateus e Vitória, Renata e Vinícius, Diogo e Maike, Delma e Guilherme, Daniele e Diego, e Camilla e Gracyanne.