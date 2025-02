BBB 25: Mateus faz 'terapia' no Confessionário e planeja voto em Renata

Em outro momento, ele ensaiou o discurso que parece pretender fazer ao anunciar o voto em Renata, 33, no próximo Paredão. "Oi, Tadeu, tudo bem? Hoje o meu voto é na Renata, por razões pelas quais você já está ligado quais são..."

Mateus quer dar o troco na bailarina por ter-lhe designado o Castigo do Monstro. "Realmente, um esculacho... Nem tinha briga com ela!", protestou o rapaz, no discurso ensaiado.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne