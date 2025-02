BBB 25: Mateus e Camilla choram após perderem Prova do Anjo

Mateus e Camilla choraram após perderem a quinta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) no sábado (15).

O que aconteceu

Camilla chegou à final da Prova do Anjo como dupla de Gracyanne, mas as sisters perderam a dinâmica para Renata e Vinícius. Ao final, Renata escolheu o frasco premiado e tornou-se o Anjo da semana.