Diogo cobra Maike sobre aliança no BBB 25: 'Vai ter que escolher'

Na madrugada de sábado (15), Diogo Almeida questionou Maike no BBB 25 (Globo) sobre as alianças dele e dos gêmeos João Gabriel e João Pedro no jogo.

O que aconteceu

No papo, Maike opinou que neste ponto do jogo já não é mais possível trocar de lado: "A gente vai ter que escolher e assumir no peito. Qual lado é? Cada um que decida. Acho que indo para outros quartos, a pessoa nunca vai ser prioridade de nada. Vai ser mais um voto que puxaram."