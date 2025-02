BBB 25: Diego desabafa sobre convivência na casa e pede por psicóloga

Guilherme aconselhou o ex-atleta a se abrir com quem lhe escuta, mas Diego rebateu: "O problema é que eu tenho dificuldade, Gui. Começo a fica mais introvertido. E não sou assim, sou extrovertido."

O irmão de Daniele exemplificou: "Por exemplo, se vai rolar uma conversa... As pessoas vão falar com as outras e não falam comigo. Isso me incomoda. Eu sinto que tem gente aqui que não tem paciência para mim."

Como eu sou lerdo para algumas coisas, e sei que sou, se pergunto de novo, a conversa continua. Isso me faz ficar calado, não tenho nem vontade de falar de novo. Eu entro, fico olhando a conversa, e não tenho mais vontade de escutar. É indiferente eu estar lá ou não. Diego Hypolito

