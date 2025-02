BBB 25: Diego Hypolito tem crise de ansiedade antes da Prova do Anjo

Diego Hypolito teve uma nova crise de ansiedade no BBB 25 (Globo) neste sábado (15). Na ocasião, todos os brothers estavam trancados dentro da casa antes da quinta Prova do Anjo.

O que aconteceu

Diego estava no quarto com Delma, Guilherme e Vinícius quando a crise de ansiedade começou. Todos estavam esperando o início da Prova do Anjo.