Na Xepa do BBB 25, Delma chora por estar com fome

Na liderança de Eva, Delma não foi escolhida para o VIP. Em cinco semanas de jogo, três delas foram de Xepa para a pernambucana.

Quando todos estavam no Tá Com Nada, Delma falou sobre a restrição de comida no jogo — que a faz lembrar a época em que passou fome. Ela também já comentou que sempre soube que seu principal desafio na casa estaria relacionado à alimentação.

