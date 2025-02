BBB 25: Brothers se divertem com Mateus fantasiado para Castigo do Monstro

Mateus, 28, acaba de provar o figurino exigido pela produção do BBB 25 (Globo) para o cumprimento do Castigo do Monstro.

O que aconteceu

O arquiteto se fantasiou de Poltrona do Confessionário. Ele se vestiu com a ajuda de Aline, Vinícius e Vitória Strada, que se divertiram com o figurino inusitado usado pelo amigo.