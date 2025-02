BBB 25: Brothers criticam 'excessos' de Aline: 'Se jogou em cima de mim'

O comportamento por vezes efusivo de Aline, 32, foi pauta de uma conversa entre Mateus, Camilla e Thamiris no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O arquiteto foi o primeiro a admitir que, mesmo gostando da policial militar, às vezes se incomoda com certas atitudes dela. "Eu adoro a Aline, adoro - mas, convivendo todos os dias, tem um momento que você fica assim: 'Estou um pouco cansado aqui, queria ficar só relaxadão...'", desabafou ele com as duas irmãs. "Já acordei várias vezes meio cabisbaixo, a Aline veio e deu uma alegrada... Beleza, mas não precisa ser todo dia assim, entendeu?"