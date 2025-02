Jesuíta Barbosa chorou alto ao assistir a 'Homem com H', diz Ney Matogrosso

No Altas Horas deste sábado (15), Ney Matogrosso deu detalhes dos bastidores de "Homem com H", filme que conta a história do músico, estrelado por Jesuíta Barbosa.

Vi o trailer e depois assisti ao filme sem [ele] estar pronto, estou aguardando [a versão] finalizada. Mas tem uma história interessante. Eu assisti uma vez com o Jesuíta, e ele começou a chorar alto e então me disse: 'Estou muito emocionado de estar assistindo pela primeira vez a esse filme com você'. Ney Matogrosso

Criolo também participou do programa e anunciou que está produzindo um novo álbum. "Estou fazendo um disco novo com Amaro Freitas, que é um pianista incrível, de Recife, que traz um outro jeito de fazer jazz, de um Brasil mais profundo. [...] Eu conheci ele por conta do Milton Nascimento. [Também] com outro irmão, Dino D'Santiago, de Portugal, que tem família em Cabo Verde, então ele tem toda a energia, todo amor, toda a espiritualidade [...], e a gente se reúne com a benção de Bituca."