Modelo e ex-affair de Neymar: quem é novo romance de Vini Jr.

A modelo espanhola Victoria Ruiz, 23, foi apontada como novo affair de Vini Jr. após assistir partidas do brasileiro em Madrid.

Ex-affair de Neymar

Viajando por Madrid, Victoria acompanhou de perto uma partida do Real Madrid no último sábado (8). A modelo compartilhou fotos do jogo, incluindo uma do brasileiro em campo e outras vestindo uma camisa em sua homenagem.