'Tinha acabado de ser corna': Viih Tube sobre início de namoro com Eliezer

A influenciadora disse ter pensado que Eliezer a estava enganando. "Eu achava que ele queria me segurar. Falava que queria coisa séria, mas só para eu não ficar com outras pessoas e ser só ele". No final, ele a pediu em namoro e ela aceitou.

Eliezer e Viih Tube estão juntos desde 2022. Os dois são pais de Lua, 2, e Ravi, de três meses.