Uso de animais em último filme de Cacá Diegues causou protestos

O filme chegou aos cinemas em 2018 e foi o indicado do Brasil ao Oscar 2019, mas não chegou à lista final.

"O Grande Circo Místico", é uma obra baseada no poema homônimo de Jorge de Lima, que originou as músicas escritas por Edu Lobo e Chico Buarque para um balé. O filme conta a história de cinco gerações de uma mesma família circense desde a sua inauguração em 1910 agora.

Cacá Diegues, será velado no sábado (15). Velório será na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. A despedida acontece a partir das 9h. A ABL fica na avenida Presidente Wilson, 203, no bairro do Castelo, no centro do Rio.

À tarde, o corpo será cremado. A cremação acontecerá no Caju, na Zona Portuária.

Cacá Diegues era membro da ABL desde 2018. Ele foi o décimo ocupante da Cadeira 7, que já foi de nomes como Afrânio Peixoto e Euclides da Cunha. O cineasta foi eleito em 30 de agosto de 2018 na sucessão de Nelson Pereira dos Santos.